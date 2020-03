Gori e la partita di stasera dell’Atalanta

«Vediamola soli e niente feste in piazza» Giorgio Gori ospite a Colazione con Radio Alta: «Non organizzate serata con gli amici, facciamo questo sforzo: stasera la partita guardiamola soli».

Intervistato da Teo Mangione, su Radio Alta, Giorgio Gori martedì 10 marzo evidenzia nuovamente la necessità «di stare a casa il più possibile» e parla della partita di questa sera tra l’Atalanta e il Valencia: «È importante ricordarlo: questa sera non organizzate serate con amici, non trovatevi in gruppo per vedere la partita. Come Comune ci sarebbe piaciuto, se non fosse successo quanto accaduto, organizzare un maxi schermo per questa partita così storica, ma dobbiamo essere tutti responsabili e agire correttamente: l’Atalanta questa sera guardiamola da soli - ripete -. E speriamo di vincere».

Sempre con un ma: «In caso di vittoria niente caroselli, niente assembramenti in piazza, non scendete in strada». Poi un sorriso: «Saremo tutti autorizzati ad aprire la finestra e ad esultare a squarciagola».

