I giocatori dell’Atalanta al ritiro a Clusone: per loro il saluto di 250 bimbi del Cre - Le foto e il video

L’ACCOGLIENZA. Nel pomeriggio di venerdì 14 luglio i nerazzurri sono arrivati in Valle Seriana per il tradizionale ritiro. Sono 26 i giocatori presenti, altri 5 aggregati. L’allenamento e i prossimi appuntamenti. Depositata l’iscrizione alla serie C per la seconda squadra.

Intorno alle 16.30 i giocatori dell’Atalanta, guidati da Gasperini, sono arrivati in bus a Clusone per il tradizionale ritiro. Come sempre calorosa l’accoglienza: a salutarli con affetto c’erano addirittura 250 bambini dei Centri ricreativi dell’alta Valle Seriana. È cominciato così per l’Atalanta il ritiro di Clusone (Bergamo), dove si allenerà (a porte aperte solo il pomeriggio) fino al 22 luglio dopo aver ricominciato a lavorare da martedì 11 in sede a Zingonia. Pernottamento, come sempre, a Lantana di Dorga, frazione di Castione della Presolana.

Gian Piero Gasperini Rasmus Højlund

Oggi, e poi lunedì 17, il 18 e il 21, dopo la sessione pomeridiana, è previsto l’incontro di due giocatori col pubblico per i primi 50 tifosi accorsi al temporary store dei prodotti ufficiali a lato del centro sportivo clusonese. Tre i test previsti in ritiro, sempre alle ore 17: domenica 16 luglio con la rappresentativa Città di Clusone, giovedì 20 con la rappresentativa Valseriana e sabato 22 col Locarno.

L’arrivo di Ademola Lookman

In seguito, giovedì 26, a orario da definirsi, la Pro Vercelli sarà ospitata al Centro Sportivo Bortolotti di Zingonia, salvo contrordine; sabato 29 si gioca in casa del Bournemouth (ore 16, 15 locali) e sabato 5 agosto dall’Union Berlino (15.30). Per il 12 successivo è in cantiere un’ulteriore amichevole fuori Bergamo contro un avversario in corso di definizione.

Dei 31 convocati, 23 sono disponibili da subito. Guerini, Toloi e Miranchuk si aggregheranno domani, tra domenica e l’inizio di settimana prossima i nazionali Under 21 Cambiaghi, Carnesecchi, Muriel, Okoli e Scalvini più Muriel. Non compresi in lista Hans Hateboer (crociato destro, operato il 13 febbraio), José Palomino (lesione muscolo/tendinea di tipo 4 con riscontro di rottura del tendine distale del muscolo semitendinoso destro), Brandon Soppy (lesione di terzo grado al bicipite femorale sinistro) e Duvan Zapata (lesione della giunzione muscolo/tendinea distale del gemello mediale della gamba destra).

Il primo allenamento a Clusone Portieri: Tommaso Bertini, Marco Carnesecchi , Juan Musso, Francesco Rossi, Jacopo Sassi, Paolo Vismara. Difensori: Giovanni Bonfanti, Tommaso Cavalli, Merih Demiral, Berat Djimsiti, Alessio Guerini, Sead Kolasinac, Caleb Okoli, Giorgio Scalvini, Rafael Toloi. Centrocampisti: Mitchel Bakker, Joakim Maehle, Matteo Ruggeri, Davide Zappacosta, Nadir Zortea. Ndary Michel Adopo, Marten de Roon, Teun Koopmeiners, Mario Pasalic. Attaccanti: Jeremie Boga, Nicolò Cambiaghi, Moustapha Cisse, Rasmus Hojlund, Ademola Lookman, Aleksey Miranchuk, Luis Muriel.