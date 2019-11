«I miei soldi o ti metto una bomba»

Estorsione e rapina, tre arrestati Un’estorsione che sarebbe avvenuta tra Bergamo e l’hinterland ma che porta al sud.

Un’estorsione che sarebbe avvenuta tra Bergamo e l’hinterland ma che porta al Sud. Non a caso due dei tre arrestati, i fratelli P. R. e F. R. sono in carcere in Calabria con l’accusa di essere gli esecutori del presunto piano estorsivo dell’imprenditore bergamasco D. B., messo in atto per rientrare in possesso di 15 mila euro, la stima del danno per una Porsche difettosa che D. B. avrebbe acquistato dall’imprenditore finito nel mirino.

Anche D. B. è in carcere a Bergamo per presunto concorso con i due fratelli in estorsione, tentata estorsione, rapina, lesioni e sequestro di persona su ordinanza di custodia cautelare del pm Emanuele Marchisio e firmata dal gip Federica Gaudino.

© RIPRODUZIONE RISERVATA