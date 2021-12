Il figlio Leonardo di 6 anni è malato di leucemia. L’ex atalantino Simone Pavan donerà il midollo

Un padre e un figlio malato di leucemia a soli 6 anni. Simone Pavan, ex giocatore dell’Atalanta dal 1992 al 1995, così come di Venezia, Modena e Samp ed ex allenatore della Vis Pesaro, donerà il midollo al figlio Leonardo.