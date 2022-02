Atalanta, trattative in corso ma non con un fondo d’investimento Nuovi aggiornamenti sull’operazione. Trattativa in corso, il timone operativo resterà alla famiglia Percassi.

Nuovi aggiornamenti, nel tardo pomeriggio di venerdì 18 febbraio, sulla vicenda della cessione della quota di maggioranza dell’Atalanta. A quanto si apprende, la trattativa è in corso, ma non con un fondo d’investimento. Si tratterebbe di un’operazione più complessa, per la cui chiusura servirà ancora del tempo. Confermato invece che la famiglia Percassi resterà al timone operativo dell’Atalanta, con Antonio e Luca Percassi. La famiglia Percassi, dopo una parentesi nella prima metà degli anni Novanta, è alla guida dell’Atalanta dal 2010 quando acquistò il club dalla famiglia Ruggeri. Da settimane ormai circolano voci su un’offerta (si è parlato di circa 350 milioni) per l’85% del pacchetto della famiglia Percassi (che nell’assemblea degli azionisti detiene oltre l’81% attraverso la società denominata «La Dea»).

