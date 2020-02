Il Gasp si toglie qualche sassolino dalla scarpa

La parodia de «Gli Autogol» è esilarante Gli Autogol, celebre trio comico che prende in giro il mondo del calcio, ha diffuso un video con una divertente parodia di Gasperini dopo la vittoria con la Roma.

«Vi racconto una barzelletta, visto che sono felice, c’era una volta un allenatore dell’Inter molto bravo che veniva cacciato in malo modo dall’Inter, va a casa e si rimette in gioco e arriva all’Atalanta e fa molto bene...fa talmente bene che si qualifica per la Champions e allora cosa fa questo allenatore per ripicca? Si inventa la scusa che lo stadio di Bergamo è troppo piccolo falsifica le carte Uefa per far giocare la squadra a San Siro... ».

Comincia così la parodia che «Gli Autogol» hanno pubblicato sul loro canale Youtube puntando sul fatto che Gasperini dopo l’esonero dall’Inter mercoledì giochi proprio a San Siro gli ottavi di finale di Champions, da cui l?inter è stata eliminata e lo faccia con l’Atalanta, altra squadra nerazzurra...

