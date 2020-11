Il Liverpool si allena a Zanica - Foto

Folla di curiosi fuori dal centro sportivo Curiosi al Centro Sportivo di Zanica per l’allenamento del Liverpool. Gli appassionati sportivi non hanno rinunciato a vedere passare il mitico pullman dei Campioni del Mondo. Non sono mancati foto e video, anche fuori dal campo di allenamento.

L’allenamento sembrava programmato in un altro centro sportivo della Bergamasca, poi il cambio di programma martedì mattina 3 novembre e il pullman del Liverpool ha parcheggiato fuori dal Centro sportivo di Zanica. Qui un centinaio di persone, di tutte le generazioni tra pensionati e giovani, hanno cercato di sbirciare al di là delle protezioni dei cancelli. Le forze dell’ordine hanno tenuto monitorata la situazione e molti gli appassionati di calcio che non hanno perso l’occasione di immortalare la squadra Campione del Mondo a Bergamo. Alle 21 l’Atalanta giocherà infatti al Comunale con una delle squadre simbolo del calcio internazionale, un incontro storico per Bergamo.

L’allenamento del Liverpool è durato una 50ina di minuti mentre sui social la notizia della squadra a Zanica girava tra Fb e WhatsApp; poi il rientro verso Grassobbio, in hotel, mentre cresce l’attesa per le 21, orario di inizio del match.

