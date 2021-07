Il Papu torna a Bergamo con la Coppa America e festeggia con gli amici nel suo ristorante L’ex capitano nerazzurro in città dopo il trionfo con la Nazionale argentina, festeggia con gli amici nel suo ristorante. E la prossima stagione non si esclude che possa tornare a giocare in Italia.

Il Papu Gomez è tornato a Bergamo, la sua casa d’adozione, con in mano un trofeo che impreziosisce la sua carriera, la Coppa America conquistata con l’Argentina contro gli avversari storici del Brasile. Appena giunto nella nostra città l’ex capitano atalantino (ora con la maglia del Siviglia) si è recato al suo nuovo ristorante appena aperto in piazzetta Sant’Orsola il «Boedo Restaurante» per festeggiare in compagnia degli amici.

Secondo le indiscrezioni di mercato non è completamente fuori luogo pensare che il fantasista argentino possa tornare a giocare in Italia la prossima stagione. I suoi legami con la nostra città e il fatto che la sua famiglia viva stabilmente qui fanno pensare che , seppur non nell’Atalanta, possa trovare spazio in qualche club di seria A (siti Viola parlano di un interessamento della Fiorentina).

© RIPRODUZIONE RISERVATA