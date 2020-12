Il Papu tra i campioni del team Uefa

Componi la miglior squadra di Champions Il Papu candidato dell’anno insieme agli atalantini Ilicic e Hateboer, per comporre la miglior squadra dell’anno 2020 della Uefa Champions League.

Il Papu candidato dell’anno insieme agli atalantini Ilicic e Hateboer, per comporre la miglior squadra 2020 della Uefa Champions League. Il centrocampista nerazzurro Alejandro Gomez, protagonista nelle ultime settimane di un duro confronto con Gian Piero Gasperini, è stato scelto dal team di editori della Uefa sulla base delle prestazioni nelle competizioni Uefa e in quelle nazionali all’interno delle federazioni affiliate alla Uefa da gennaio a dicembre 2020. Gomez, insieme ai compagni di squadra Ilicic e Hateboer, compare tra le stelle del calcio, da Ronaldo a Messi. La scelta degli editori viene prima della conferma finale da parte del comitato Osservatori tecnici Uefa.

La squadra vincitrice dell’anno di Uefa.com è scelta per rappresentare i voti dei tifosi in parallelo con i risultati dei giocatori nell’anno solare, il tutto con il coordinamento del comitato Osservatori tecnici Uefa. Per chi vuole votare basta cliccare su https://toty.uefa.com/it/, scegliere la formazione e comporre la squadra, inviare il voto. In palio anche dei premi.

