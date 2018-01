Il saluto di Kurtic ai tifosi e a Bergamo

«Città splendida, a tutti il mio grazie» Il giocatore sloveno passato alla Spal affida ad Instagram il suo messaggio per il popolo nerazzurro.

Jasmin Kurtic è un giocatore della Spal. E il centrocampista sloveno saluta i tifosi atalantini con un post su Instagram carico di affetto. «Non è facile trovare le parole. Le emozioni vissute in questi due anni e mezzo all’Atalanta sono state uniche, incredibili, per certi versi inimmaginabili, emozioni che porterò per sempre nel mio cuore. Così come la passione e l’attaccamento dei tifosi atalantini, che mai mi hanno fatto mancare il loro appoggio ed il loro incitamento, ed il ricordo di Bergamo, città splendida nella quale mi sono trovato benissimo».

«Con orgoglio ho vestito la maglia dell’Atalanta facendo parte di un gruppo eccezionale con il quale ho condiviso tantissimi traguardi e tantissime soddisfazioni: a tutti, partendo dal Presidente Percassi, è rivolto il mio grazie più sincero... Non faccio nomi, rischierei di dimenticare involontariamente qualcuno. Dal cuore, grazie Atalanta...».

