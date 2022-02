Il Volley Bergamo 1991 sconfitto 3-0 a Trento

Recupero amaro per il Volley Bergamo 1991: il mercoledì di Campionato non porta punti alle rossoblù che a Trento hanno lasciato tre set e tre punti alle padrone di casa. Si comincia con Ogoms e Schoelzel al centro, Borgo opposta alla regista Di Iulio, Loda e Lanier e il libero Faraone. Ai box May per un problema fisico, out Butigan il cui tesseramento non consente di giocare il match che si sarebbe dovuto disputare il 9 gennaio, prima del suo arrivo a Bergamo. Le padrone di casa rispondono con la palleggiatrice Raskie, le schiacciatrici Nizetich e Rivero, l’opposto Piani, le centrali Rucli e Furlan e il libero Moro. Bergamo parte con il freno a mano tirato, Trento, con Rivero (7, 54%) e Nizetich (5, 50%), buca la difesa rossoblù e decolla, Cagnin (4, 60%) entra in corsa e le fiammate dell’attacco bergamasco provano a colmare la distanza scavata dalla Delta Despar, che vola però a chiudere il set: 25-17.