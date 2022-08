Il Volley Bergamo 1991 si è radunato, i primi allenamenti sono tutti tricolori - Foto

Le 4 straniere arriveranno nei prossimi giorni

Nel pomeriggio, il PalaSport è stato teatro della prima seduta di allenamento, guidata da coach Micoli coadiuvato da Marco Zanelli. Con loro, il preparatore atletico Andreoni e il fisioterapista Gandolfi coordineranno il gruppo in attesa dell’arrivo delle quattro straniere Khalia Lanier, Mackenzie May, Lorrayna Marys Da Silva e Božana Butigan .

Panzetti: «Le ragazze diventino presto una squadra»

Accolti da Andrea Veneziani e Giovanni Panzetti, è stato proprio il direttore tecnico e sportivo a salutare tecnici e atlete: «La prima impressione è che il gruppo sia contraddistinto da grande serietà, grande professionalità e fin dal primo momento si respiri la voglia di ricreare un’atmosfera positiva - ha sottolineato Panzetti - Speriamo questo sia il preludio di una squadra compatta e combattiva. Credo che quest’anno il campionato sia di livello superiore rispetto alla passata stagione e quindi è oltre modo importante che ci sia una squadra veramente unita e compatta, in grado di raccogliere punti anche sui campi dove il pronostico ci sarà avverso. Per questo ho chiesto alle ragazze di diventare in fretta una squadra».

Allenamenti vietati al pubblico, per il momento

Le sedute di allenamento tecnico al Palazzetto dello Sport di Bergamo non saranno, per il momento, aperte al pubblico.Una curiosità: cambia la numerazione del roster, la neo palleggiatrice rossoblù Giulia Gennari ha chiesto un «cambio in corsa» e passa al 23 dopo aver scelto in un primo momento il numero 9.