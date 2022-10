Il Volley Bergamo 91 terzo al Trofeo Fusco. Domenica inizia il campionato

Si chiude con una vittoria per due set a zero su Montecchio l’avventura del Volley Bergamo 1991 al Trofeo Mimmo Fusco, con le rossoblù che chiudono la al terzo posto. Dopo la sconfitta per 2-0 nella semifinale, giovedì 20 ottobre le ragazze di Stefano Micoli hanno fatto valere la differenza di categoria superano in due set (25-16, 25-18) le venete (che partecipano al campionato di Serie A2). Rispetto alla semifinale il tecnico bergamasco cambia quasi tutto, schierando la diagonale Gennari-Frosini, May e Cagnin a lato, Bovo e Butigan al centro e il libero Cicola. Ora appuntamento con il debutto in campionato in programma domenica 23 ottobre alle 19.30 in casa delle campionesse d’Italia dell’Imoco Conegliano.