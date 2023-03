Il Volley Bergamo fallisce la trasferta: a Urbino 3-1

Pallavolo. Trasferta amara in terra marchigiana per il Volley Bergamo 1991 che non riesce a strappare punti nel match con la Megabox e lascia la vittoria in quattro set alle padrone di casa di Vallefoglia.

Capitan Stufi non è della partita di Urbino: un attacco influenzale la costringe a dare forfeit a poche ore dal match. La sostituisce Laura Bovo, al centro insieme a Butigan. Micoli mischia le carte e in diagonale con Gennari propone Frosini, Lanier e Partenio completano l’attacco, il libero è Giada Cecchetto. Vallefoglia risponde con Drews, D’Odorico, Aleksic, Mancini, Hancock e Kosheleva.

E’ un avvio in equilibrio, Bergamo e Vallefoglia si studiano e si rincorrono, Partenio e Lanier rispondono a Drews e si tengono in scia. Sul 23-20 per le padrone di casa, Micoli cambia diagonale con Turlà-Lorrayna, Lanier accorcia, ma Vallefoglia fa lo strappo decisivo e si porta sull’uno a zero (25-22).

Bergamo subisce il colpo e si trova a rincorrere. Ancora una volta, Micoli prova a mischiare le carte in corsa, dà spazio a Turlà, Lorrayna e May ma la reazione non arriva. Drews, Mancini e Kosheleva, dall’altra parte della rete, invece, continuano la marcia e portano le padrone di casa sul due a zero (25-11).

Si torna all’assetto iniziale e Gennari innesca Frosini. Butigan in battuta spinge e porta a +3 (7-10), Bovo firma il +4 (10-14) e il +5 (11-16). Dopo il muro di Frosini per l’11-17, Vallefoglia tenta la reazione e risale a -3 (15-18): Partenio e Lanier ritrovano la rotta e si va a chiudere con la complicità di Frosini per il due a uno (17-25).

Vallefoglia tenta subito la fuga (10-4). Quando il muro marchigiano firma il 13-5, entra in campo Lorrayna. Anche May fa il suo ingresso per far rifiatare Partenio, la ma Megabox continua ad allungare e Bergamo non riesce a riprendere in mano il set: finisce con il 25-12 che vale il tre a uno per Vallefoglia.

Domenica 12 marzo, alle 17, il Pala Intred ospiterà la sfida tra Bergamo e Macerata. Prevendita dei biglietti attiva dalle 15 di lunedì 6 marzo sul circuito MIDA Ticket.

Il tabellino

Megabox Ondulati Savio Vallefoglia-Volley Bergamo 1991 3-1 (25-22, 25-11, 17-25, 25-12)

Megabox Ondulati Savio Vallefoglia: Drews 21, D’Odorico 15, Aleksic 9, Mancini 11, Hancock 6, Kosheleva 10, Sirressi (L); Papa 3. N.e. Piani, Furlan, Barbero. Berti, Eusebi (L), Lazaro. Allenatore: Mafrici

Volley Bergamo 1991: Bovo 4, Butigan 10, Partenio 13, Lanier 9, Frosini 10, Gennari 5, Cecchetto (L); Lorrayna 3, Turlà. May 1. N.e. Cicola (L), Cagnin. Allenatore: Micoli