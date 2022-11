Il Volley Bergamo mercoledì in campo a Perugia per confermarsi

Prosegue il tour de force del Volley Bergamo 1991 che mercoledì 16 novembre sarà in campo a Perugia per un altro turno infrasettimanale di campionato. Per la settima giornata della Serie A1 femminile, alle 20,30 le rossoblù affronteranno le umbre in uno scontro diretto fra due squadre distanziate di un solo punto.