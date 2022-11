Il Volley Bergamo non si ferma, terza vittoria consecutiva: 3-1 al Vallefoglia

Campionato. La Volley Bergamo 1991 non si ferma: dopo Busto Arsizio e Perugia, anche Vallefoglia si arrende alle rossoblù che fanno valere la legge del Pala Intred e incassano una vittoria da tre punti in quattro set.

Tante emozioni prima del fischio d’inizio: l’abbraccio all’indimenticata campionessa rossoblù Maja Poljak, al Pala Intred per tifare Bergamo, e il minuto di silenzio per ricordare Isabel Barroso Salgado la giocatrice brasiliana che vestì la maglia del Volley Bergamo nella stagione 1994-1995, scomparsa all’età di 62 anni.

Si parte con lo stesso sestetto che ha conquistato la vittoria infrasettimanale a Perugia, ma è Vallefoglia a dettare i tempi e portarsi sul 3-11 trascinata da Piani e Kosheleva. Sul 10-19 Turlà e Frosini danno il cambio a Gennari e Lorrayna, si risale fino al 19-23, ma le ospiti amministrano il vantaggio e si portano sull’uno a zero (20-25).

Bergamo cambia marcia e tenta la fuga, ma viene ripresa sull’11-11 e sorpassata (11-14). Si rivedono in campo Frosini e May e si torna in vantaggio con Lanier (16-14). E’ ancora lei ad allungare (6 punti nel parziale) dopo l’ennesimo pareggio di Vallefoglia. Avanti 22-20, Bergamo mette in gioco Frosini (4, 75%) e si porta sull’1-1 (25-22).

Si riprende come si era chiuso ed è subito 10-5, Frosini (4)e May (5) trascinano e si passa al 17-9. La Megabox tenta l’aggancio, annulla tre palle set, ma chiude il muro di Stufi: 25-21, due set a uno per Bergamo.

La prima fuga del quarto parziale porta le rossoblù sul 11-7, ma Vallefoglia si rialza e sorpassa: 12-14. Ci pensa ancora Frosini: è lei a spezzare la cavalcata marchigiana, ma dopo il controsorpasso (15-14), le ospiti riprendono il largo (15-18). Tocca a May e Gennari dare la nuova scossa ed è di nuovo parità (18-18). Con Lanier si vola 22-19, Frosini firma il 23-19, Gennari il 24-20, Lanier la chiude 25-21.

Giulia Gennari, MVP del match: «Siamo partite rigide, ci abbiamo messo un po’ a scioglierci però eravamo determinate a prenderci i tre punti perché per noi sono importanti: Vallefoglia ci seguiva a breve distanza in classifica e se vogliamo puntare in alto dobbiamo vincere contro queste squadre».

Il prossimo turno



Domenica 27 novembre, a Macerata e in diretta su SkySport, Volley Bergamo 1991 scenderà in campo alle 20:00 per la nona giornata di Campionato con CBF Balducci.

Volley Bergamo 1991-Megabox Ondulati Savio Vallefoglia 3-1 (20-25, 25-22, 25-21, 25-21)

Volley Bergamo: Butigan 9, Lorrayna 5, Lanier 15, Cagnin 1, Stufi 10, Gennari 7, Cecchetto (L); Partenio, Frosini 14, Turlà, May 8. N.e. Bovo, Cicola (L). Allenatore: Micoli

Megabox Ondulati Savio Vallefoglia: Piani 9, D’Odorico 9, Aleksic 10, Mancini 8, Hancock 6, Kosheleva 20, Sirressi (L); Lutz 3, Papa 1, Barbero. N.e. Carraro, Martinelli, Berti, Ioni (L). Allenatore: Mafrici

Arbitri: Ilaria Vagni e Rocco Brancati

VideoCheck: Giuseppe Fichera

Durata set: 27’, 31’, 26’, 26’