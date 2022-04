Innovation Run: Epis e Bouamer sfrecciano al Kilometro Rosso

Epis, successo da record fra le donne

In campo femminile la veneta Giovanna Epis (Carabinieri) si conferma la maratoneta di punta del movimento italiano e vincendo la gara femminile in 33’11” ha stabilito il crono più veloce mai realizzato su suolo bergamasco al femminile sulla distanza. Due secondi meno di quello stampato da Sara Dossena cinque anni fa a Dalmine. La 33enne azzurra (unica italiana al via della maratona olimpica a Tokyo) ha preceduto la giovane Ludovica Cavalli (Aeronautica), seconda con primato personale demolito da 34’59” a 33’15 in un colpo solo. Podio completato da Sara Bottarelli (Free Zone) in 34’27”, con Vivien Bonzi (La Recastello), anni 19 da Sorisole, migliore delle bergamasche al sesto posto in 35’54” (altro primato personale).

Bouamer vince a sorpresa fra gli uomini

Il podio maschile: da sinistra Daniele D’Onofrio (secondo), Omar Bouamer (primo) e René Cuneaz (terzo)

Successo a sorpresa, invece, in campo maschile, con il 32enne valdostano d’origini marocchine Omar Bouamer (Alpi Apuane) che mette in fila la qualificata concorrenza in 29’36” imponendosi dopo una volatona lunga 300 metri in cui si è lasciato alle spalle Daniele D’Onofrio (Fiamme Oro), secondo in 29’39”, e René Cuneaz (Cus Pro Patria) terzo in 29’40”. In ottica bergamasca niente male il settimo posto dello scalvino Luca Magri (La Recastello), al rientro dopo un infortunio.