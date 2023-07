Kolasinac è arrivato a Bergamo: «Un mancino per la difesa» - Foto e video

Il giocatore ha effettuato nella mattinata di giovedì 6 luglio le visite mediche alla clinica La Madonnina di Milano per poi firmare in sede al Centro Sportivo Bortolotti di Zingonia nel pomeriggio. Nato a Karlsruhe il 20 giugno 1993 da padre montenegrino e madre bosniaca, cresciuto nel club della sua città, Kolasinac, in possesso di passaporto tedesco, ha giocato anche con Hoffenheim, Stoccarda, Schalke 04, Arsenal a due riprese con una seconda parentesi in mezzo nello Schalke con 50 presenze nelle competizioni Uefa, 53 in Nazionale vincendo 2 Community Shield (2017, 2020) e una Coppa d’Inghilterra (2020).

«Arriva a Bergamo con un bagaglio d’esperienza di oltre 300 presenze (317 per la precisione) solo a livello di club tra Schalke 04, Arsenal e Olympique Marsiglia, comprese 50 partite nelle competizioni europee (13 in Champions League, 34 in Europa League e 3 in Conference League). Dopo aver giocato in Bundesliga, Premier League e Ligue 1 - chiude il comunicato nerazzurro -. Atalanta B.C. rivolge un caloroso benvenuto a Saed e gli augura le migliori soddisfazioni - personali e di squadra - in maglia nerazzurra». Kolasinac può giocare anche da laterale a tutta fascia.