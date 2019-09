La Champions al maxischermo?

Questa sera vai all’Edoné Come in occasione di tutte le partite dell’Atalanta, domani sera lo spazio Edoné di Redona sarà interamente tinto di nerazzurro. Il maxischermo è già caldo, e non esiste posto migliore di quello per ritrovarsi con tanti altri tifosi atalantini e godersi la partita in compagnia.

Lo spazio Edoné (via Agostino Gemelli, 17, proprio dietro il concessionario automobilistico Bonaldi) dispone di un ampio spazio all’aperto, e di un maxischermo di ampie dimensioni. E lì si può anche cenare, con le specialità di carne e pizza che escono con grande rapidità dalla cucina.

I nostri lettori hanno un’occasione tutta particolare per approfittare di questa occasione. Basta infatti abbonarsi a Corner (la sezione del sito de L’Eco di Bergamo dedicata agli approfondimenti sull’Atalanta) per ricevere in occasione di ogni partita un invito personalizzato via mail.

La mail va stampata e portata alla cassa di Edoné per essere «riconosciuti» come abbonati di Corner e ricevere lo speciale braccialetto che dà infatti diritto allo speciale sconto del 20% sulle consumazioni dell’abbonato e di un accompagnatore.

L’iniziativa sta riscuotendo un discreto successo tra gli abbonati di Corner, anche per l’indubbio vantaggio economico. Ricordiamo che Edoné trasmette su maxischermo o su tv al coperto (in caso di maltempo) tutte le partite dell’Atalanta, in casa e in trasferta, di qualsiasi competizione.

