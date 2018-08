La favola europea finisce a Copenaghen

Atalanta sconfitta ai rigori, che peccato Il Copenaghen scrive la parola «fine» sulla favola europea dell’Atalanta. Dopo 120 minuti di pura tensione i danesi passano ai rigori.

Si conclude nel modo più amaro l’avventura nerazzurra in Europa league. Eliminazione ai rigori al termine di una partita tiratissima in cui tutte e due le squadre hanno sfiorato il gol in più occasioni. Primo tempo di marca atalantina, secondo più dei danesi. Protagonista assoluto è ancora il portiere del Copenaghen Joronen decisivo con un paio di parate da campione su Pasalic. Nella ripresa i nerazzurri controllano l’aggressività dei padroni di casa senza riuscire a creare come nel primo tempo, salvo un palo del Papu Gomez su punizione. I tempi supplementari sono solo il preludio alla sfida dagli undici metri. Dal dischetto decisivi gli errori del Papu Gomez e di Cornelius. Il numero 10 colpisce la traversa, il danese invece si fa parare il rigore da Joronen.

LA CRONACA DELLA PARTITA

