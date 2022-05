La notte dell’Agnelli Tipiesse: la «bella» contro Reggio Emilia vale la finale playoff

Tutto in una notte. Mercoledì 11 maggio al Palasport (alle 20,30) l’Agnelli Tipiesse si gioca la stagione nella gara3 delle semifinali playoff contro la Conad Reggio Emilia. Il match è una finale per raggiungere la finale contro Cuneo che nell’altro incrocio ha eliminato Santa Croce in due partite, vincendo 3-1 in Toscana e 3-0 in Piemonte.In palio la promozione in SuperLega.