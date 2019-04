Le foto della gioia dei tifosi atalantini

Fino alle 2 del mattino grande festa I tifosi si sono dati appuntamento tramite un tam tam social per raggiungere in aeroporto l’Atalanta, che tornava vittoriosa da Napoli. Le foto della notte.

I tifosi dell’Atalanta sono stati prontissimi ad accorrere in massa all’aeroporto di Orio al Serio per accogliere la squadra reduce dalla vittoriosa trasferta di Napoli. L’appello, per le 23, è stato lanciato dalla pagina Facebook «Sostieni la curva», vicina alla tifoseria organizzata della curva Nord Pisani, non nuova negli anni della gestione di Gian Piero Gasperini a iniziative del genere. L’atterraggio di giocatori, dirigenti e staff al «Caravaggio» è avvenuto alle 23,30: fino le 2 la festa è proseguita tra cori, bandiere e striscioni.

