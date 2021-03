La panchina d’oro è di Gasperini: vince per la seconda volta il prestigioso riconoscimento Il premio dell’Aiac all’allenatore nerazzurro per il secondo anno di fila. In gara con lui Pioli, Simone Inzaghi e Conte.

Gian Piero Gasperini fa il bis e si aggiudica per il secondo anno consecutivo la Panchina d’ora assegnata dall’Aiac (Associazione italiana allenatori calcio). L’allenatore della squadra nerazzurra aveva già vinto un anno fa, il 3 febbraio 2020, poco prima che il coronavirus spezzasse la stagione a metà.

Gian Piero #Gasperini vince la Panchina d'Oro per il secondo anno consecutivo! Complimenti Mister!! http://bit.ly/gasperini_panchina_doro#GoAtalantaGo ⚫️�� Pubblicato da Atalanta Bergamasca Calcio su Martedì 30 marzo 2021

Gian Piero Gasperini era il gran favorito: ha vinto nel 2020 grazie ai risultati della stagione precedente, quella che aveva portato per la prima volta in Champions la sua squadra, e può farlo oggi, sfoggiando la migliore annata in carriera. Un altro terzo posto e un quarto di finale Champions sono argomentazioni più che valide, anche se pure la concorrenza aveva varie frecce al proprio arco: innanzitutto Pioli, condottiero di un Milan tornato ad alti livelli, in secondo luogo Simone Inzaghi, che nello scorso campionato ha sfiorato lo scudetto con la Lazio, e Conte, che però i migliori risultati con l’Inter li sta centrando in questa stagione.

L’Atalanta contro le classiche big, in una gara che, nella storia, ha visto varie intrusioni delle piccole, ben prima dell’affermazione di Gasp di un anno fa (quando primeggiò con 22 voti su 49 complessivi, davanti a Mihajlovic, a 13): in passato, tra gli altri, hanno vinto Guidolin e Spalletti con l’Udinese, Allegri con il Cagliari, Del Neri con il Chievo e Cavasin con il Lecce, che non avevano certo raggiunto i livelli dei nerazzurri oggi. L’ultimo decennio è stato caratterizzato dai trionfi degli allenatori della Juventus pluriscudettata: gli unici a interrompere l’egemonia sono stati Sarri con il Napoli 2015/16 e, appunto, Gasperini con l’Atalanta 2018/19.

Gasperini centra così una doppietta consecutiva che ha in passato caratterizzato solo i grandi allenatori: nella storia (il premio esiste dal 1993/94 e fino al 2005/06 era formalmente aperto anche alla Serie B) ci sono riusciti solo Lippi, Ancelotti, Prandelli, Conte (tris) e Allegri. In generale, due affermazioni complessive le hanno centrate Lippi, Prandelli, Ancelotti e Zaccheroni, mentre più avanti ci sono Conte e Capello a 3 e Allegri, leader a 4.

