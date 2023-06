La statunitense Audriana Fitzmorris è il nuovo opposto del Volley Bergamo

Le dichiarazioni della giocatrice

«Sono entusiasta e grata di giocare la prossima stagione per Bergamo! Ho iniziato a giocare a pallavolo all’età di 11 anni in una squadra della mia città natale, Kansas City: sono stata attratta da questo sport dopo aver visto giocare mia sorella maggiore. Dopo la laurea alla Stanford University, ho giocato in Svizzera, Grecia e Porto Rico. E ora, eccomi in Italia! Non vedo l’ora di mettermi alla prova nel campionato italiano – continua Audriana - Durante i miei studi universitari ho avuto la possibilità di studiare all’estero e di vivere con una famiglia a Firenze per tre mesi. Ho anche frequentato la scuola materna a Paderno del Grappa e ho festeggiato il mio quinto compleanno in Italia mentre mio padre insegnava Economia Internazionale».