L’addio di Freuler: «Bergamo e l’Atalanta siete nel mio cuore per sempre»

«Non è mai facile salutarsi, soprattutto dopo sei anni e mezzo come questi, ricchi di emozioni e di grandi successi . Insieme siamo riusciti a fare cose incredibili, portando in giro per l’Europa i nostri colori e l’immagine di questa bellissima città. A Bergamo, grazie al vostro affetto, mi sono sempre sentito a casa». Sono queste le prime righe di un lungo posto che Remo Freuler ha scritto sui social all’indomani della cessione al Nottingam Forrest.

«Per questo ci tengo a ringraziare tutti: la famiglia Percassi, i dirigenti, mister Gasperini, il suo staff, i compagni di squadra con cui in questi anni ho condiviso gioie e momenti indimenticabili, e poi tutti quelli che, lavorando con passione dietro le quinte, rendono grande questo Club. E naturalmente un enorme grazie va ai tifosi che con la loro infinita passione ci hanno sempre sostenuto, sia nei momenti felici che in quelli più difficili, per fortuna pochi. A questo punto della carriera però può succedere di dover fare delle scelte, anche se dolorose: ho deciso di cogliere questa opportunità per provare una nuova esperienza, confrontarmi con un nuovo campionato come la Premier League. Ma Bergamo e l’Atalanta faranno sempre parte di me. Siete dentro nel mio cuore per sempre».