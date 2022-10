L’annuncio: Trofeo Bortolotti il 9 dicembre: Atalanta-Eintracht Francoforte a Bergamo

Ecco il comunicato apparso nel sito ufficiale della squadra atalantina.Torna il Trofeo Achille e Cesare Bortolotti e, come l’ultima volta, sarà ancora una formazione tedesca l’avversario dei nerazzurri: stavolta sarà l’Eintracht Francoforte, vincitore dell’ultima Uefa Europa League, a contendere alla squadra di Gasperini la coppa in memoria a due grandi presidenti che hanno fatto la storia del Club. La partita si disputerà venerdì 9 dicembre al Gewiss Stadium di Bergamo con fischio di inizio alle ore 20. Sarà la XXV edizione del Trofeo dedicato ad Achille e Cesare, che, come tradizione vuole, anche quest’anno avrà un forte respiro internazionale.