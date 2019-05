L’arrivo dell’Atalanta ai Propilei - Video

Festa tutta la notte per la Champions Il pullman con a bordo i giocatori nerazzurri è arrivato ai Propilei intorno alle 2 accolto dagli applausi dei tifosi.

L’hanno attesa fino a dopo le 2 (della notte tra domenica 26 maggio e lunedì 27 maggio), hanno aspettato a lungo i loro campioni per fare scattare la festa nel centro di Bergamo. Più di mille tifosi atalantini hanno salutato i loro giocatori in arrivo da Reggio Emilia sul pullman della società per festeggiare la storica qualificazione in Champions League. Un’ora prima dell’ingresso trionfale ha fatto tappa anche il Presidente Antonio Percassi per un saluto, così come Raimondi ha seguito la festa in mezzo ai tifosi.

Dopo le 2 è arrivato il pullman nerazzurro ed è esplosa la festa in viale Papa Giovanni XXIII: alcuni dei giocatori, tra cui gli scatenati Hateboer e Gollini, sono saliti direttamente sul tetto del mezzo per vedere dall’alto lo spettacolo offerto dall’entusiasta popolo atalantino. Dopo il Sentierone il pullman si è fatto spazio, la festa è finita, ma la voglia di tributare il giusto omaggio per l’impresa più grande della storia atalantina resta nel cuore di tutti gli appassionati presenti fino a notte tarda.

