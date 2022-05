L’Atalanta di domenica contro lo Spezia è un vero rompicapo: decisioni in extremis

Ci sono dubbi sia sui giocatori nerazzurri che scenderanno in campo, sia sul modulo che utilizzerà mister Gasperini contro una squadra, quella ligure, a cui necessita ancora un punticino per garantirsi al 100% la salvezza, mentre l’Atalanta non può esimersi dal rincorrere la vittoria per continuare a sperare nella qualificazione a una Coppa, Europa League o Conferenze League, nel 2022/23. E per centrare il record storico di vittorie esterne nella storia del club.