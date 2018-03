L’Atalanta mette un piede in Europa

Verona surclassato: finisce 0-5 Una domenica bestiale per i nerazzurri che prima guardano la Sampdoria perdere contro l’Inter e un paio d’ore dopo ne approfittano surclassando l’Hellas Verona. Con i tre punti in saccoccia i nerazzurri tornano a mettere un piede in zona Europa League.

Vittoria Atalanta, tripletta di Ilicic, Sampdoria sconfitta dall’Inter, settimo posto e un piede in Europa League. La domenica perfetta per i nerazzurri che approfittano dello stop blucerchiato per recuperare tre passi preziosissimi in classifica. L’Atalanta con i tre punti ottenuti a Verona balza al settimo posto, il traguardo che permette di accedere ai preliminari di Europa league. Il campionato è ancora molto lungo, ma era fondamentale non sbagliare l’appuntamento contro il Verona. I nerazzurri sono scesi in campo con una voglia di vincere davvero incredibile. Vantaggio immediato con Cristante bravo a sfruttare un’indecisione della difesa gialloblù. Poi sale in cattedra Ilicic, che mette a segno una tripletta fantastica e si porta a casa il pallone. C’è gloria anche per il Papu Gomez, che da solo davanti alla porta insacca di testa il gol del riscatto dopo qualche settimana difficile.

