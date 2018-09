L’Atalanta non riesce a sbloccarsi

Contro il Torino finisce solo 0-0 Niente gol, né da una parte né dall’altra. E’ il dato più triste di una serata che ha regalato un solo punto e troppe ombre in fase realizzativa.

Eppure le occasioni non sono mancate. Soprattutto il Papu Gomez e Rigoni in apertura hanno fatto ben sperare i tifosi. Purtroppo sono state solo due fugaci illusioni: per tutto il resto della partita tanti spunti, nessuno davvero decisivo. Anche Duvan Zapata, apparso in forma e più coinvolto nei meccanismi d’attacco come a San Siro, non ha mai avuto sui piedi la chance per il vantaggio. Il Torino invece ha messo in bella mostra tutta la sua fisicità per cercare di non far ragionare i centrocampisti nerazzurri. Pressing asfissiante e interventi al limite, anzi spesso fallosi. Un compito svolto egregiamente anche in fase difensiva, con il Papu spesso neutralizzato sulla fascia sinistra. Nemmeno l’assalto finale è servito a sbloccare il risultato. Cosa manca a questa Atalanta? Difficile dirlo dopo prestazioni così altalenanti. Tanti passi in avanti rispetto alle gare contro Cagliari e Spal, qualcuno indietro rispetto a Milano. E domenica c’è la Fiorentina, che ha iniziato il campionato nel migliore dei modi. Per vincere serve qualcosa di più. Segnare, soprattutto.

