L’Atalanta punta su Miranchuk

Da Hateboer segnali di addio Smaltita la delusione per l’eliminazione dalla Champions League per mano del Psg, l’Atalanta è pronta a costruire una squadra competitiva anche per la prossima stagione in cui per il secondo anno di fila gli orobici giocheranno la competizione più importante.

Il primo nome sul taccuino di Sartori è quello legato ad Aleksey Miranchuk, talentuoso trequartista della Lokomotiv Mosca, per il quale serviranno quindici milioni. L’Atalanta sembra in prima linea per far sì che si possa concretizzare questa operazione e intanto dovrà fare i conti con la volontà di Hans Hateboer di chiudere sul più bello l’avventura in nerazzurro.



L’esterno destro olandese, infatti, ha espressamente dichiarato in un’intervista di essere pronto a chiudere un ciclo per aprirne un altro, costringendo probabilmente i bergamaschi a reperire un’alternativa di valore sulla fascia.

