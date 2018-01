L’Atalanta salta la giornata di riposo

Subito a Zingonia, sabato il Sassuolo Niente giornata di riposo per l’Atalanta dopo la sconfitta interna con il Napoli nel lunch match domenicale.

Dopo la sconfitta contro il Napoli, i nerazzurri di Gian Piero Gasperini riprenderanno il lavoro lunedì mattina al Centro Sportivo Bortolotti di Zingonia e, in preparazione all’impegno di sabato (ore 18) a Reggio Emilia contro il Sassuolo valido per la terza giornata di ritorno, affronteranno anche una partita d’allenamento.

Appuntamento martedì sul campo principale di Zingonia alle 15.30, l’avversario designato è la FeralpiSalò che milita nel girone B della serie C: nei gardesani allenati da Michele Serena il difensore atalantino in prestito Stefano Marchetti (’98) e altri due ex come il terzino Riccardo Tantardini e il portiere Nicholas Caglioni.

© RIPRODUZIONE RISERVATA