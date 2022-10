L’Atalanta saluterà il 2022 contro l’Az. Il 29 dicembre l’amichevole contro gli olandesi

Altri due test all’estero a dicembre

Già è stato fissato il match valevole per il Trofeo Bortolotti, che si giocherà venerdì 9 dicembre al Gewiss Stadium contro i tedeschi dell’Eintracht Francoforte, vincitori dell’Europa League 2021/22 e in lizza in Champions League, ma l’Atalanta giocherà a dicembre - nel periodo in cui si giocherà il Mondiale in Qatar - altre due partite di livello internazionale all’estero, test che dovrebbero essere annunciati nei prossimi giorni.