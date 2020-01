L’Atalanta torna in campo a Bergamo

All’Epifania la gara contro il Parma Durvan Zapata a disposizione di mister Gasperini dopo tre mesi di assenza. Fari puntati su Kulusevski, fresco di ingaggio dalla Juventus.

Non consentire al Parma di avvicinarsi ulteriormente alla zona Europa. È l’imperativo dell’Atalanta nella sfida del pomeriggio dell’Epifania, al Gewiss Stadium, con l’undici emiliano. Sono sei le lunghezze che il Papu e soci vantano sui parmensi, collocati al settimo posto della classifica. Un distacco che concede confortanti garanzie a patto però di non dimezzarlo nel caso appunto di un blitz degli avversari di turno a Bergamo. Al pensiero del 5-0 sul Milan di prima della sosta natalizia l’ottimismo fa la parte del padrone.

Nulla di scontato, però, in quanto anche il Parma viene annunciato in condizioni di forma certificatamente apprezzabile. Vero è, tuttavia, che la formazione ducale è reduce dalla parziale battuta a vuoto casalinga con il pericolante Brescia (1-1 il risultato) nell’ultimo turno, ma gli imprevisti nel calcio sono all’ordine del giorno. In altre parole difficile ipotizzare che l’Atalanta abbia scordato in quattro e quattr’otto l’applauditissimo copione recitato dalle prime alle battute finali con i frastornati rossoneri. A maggior ragione con Durvan Zapata a disposizione di mister Gian Piero Gasperini dopo tre mesi di assenza. Interessante sarà riscontrare se l’allenatore piemontese lo schiererà al pronti via oppure se gli riserverà spazio solo a partita in corso. Inoltre, in Atalanta-Parma fari rigorosamente puntati su Kulusevski, fresco di ingaggio da parte della Juventus che corrisponderà 35-40 milioni di euro al club di Antonio Percassi, proprietario del cartellino del ventenne giocatore svedese. Assente, invece, l’altro ex, Cornelius, con all’attivo cinque reti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA