L’Atalanta vede l’Europa grazie alla dodicesima vittoria in trasferta

Il punto La vittoria con lo Spezia fa ben sperare e comunque ci tiene ancora in corsa per l’Europa.

L’ottimismo è alimentato dalla vittoria per 3-1 di domenica e mette a tacere i critici che da tempo avevano già recitato il «de profondis» all’undici atalantino. Invece eccoci di nuovo a stilare tabelle e combinazioni come facevamo ormai qualche anno però in chiave salvezza.Ora, per fortuna, c’è in ballo qualcosa di più prestigioso: l’ Europa.

Nelle ultime due sfide del campionato ci giocheremo innanzitutto la Conference League, ma non è ancora completamente tramontata nemmeno la speranza di poter addirittura tornare in Europa League. Naturalmente occorrerà portare a casa più punti possibili. Di sicuro con i rossoneri si tratterà di una autentica impresa considerando che i rossoneri corrono per lo scudetto. Abbordabile, viceversa, la partita con l’Empoli che verrà al Gewiss Stadium con nessun tipo di stimolo di classifica.