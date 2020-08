«Lavoriamo per la Champions a Bergamo»

A settembre sopralluogo Uefa allo stadio «Lavoriamo per giocare la Champions a Bergamo». Dopo una stagione da sogno finita a un passo da una semifinale di Champions, l’amministratore delegato dell’Atalanta Luca Percassi ha espresso tutta la sua soddisfazione a Sky Sport: «Siamo orgogliosi di questi ragazzi, di quello che hanno dimostrato lungo tutta questa stagione, veramente particolare.

«Dobbiamo essere felici perché è successo contro una squadra straordinaria con dei campioni probabilmente tra i migliori talenti in assoluto nel panorama mondiale del calcio, abbiamo fatto una grande partita e poi abbiamo visto che gli episodi in questa competizione ancora più determinano i risultati». Il saluto alla città di Bergamo: «C’è un’enorme soddisfazione per aver rappresentato al meglio la nostra città. I ragazzi hanno dimostrato una dedizione totale, torniamo a casa con rammarico ma con la consapevolezza di aver fatto felice tutto un intero popolo che ci ha seguito che non ha potuto vivere fino in fondo. La nostra gente ci manca moltissimo».

La prossima Champions sarà giocata a Bergamo? «Stiamo lavorando perché questo accada - ha aggiunto Percassi -. La città lo merita, la nostra tifoseria lo merita. Abbiamo girovagato in questi anni con una grande disponibilità di Sassuolo, Inter, Milan che ringraziamo veramente. Adesso abbiamo voglia di disputare una competizione europea a casa nostra, il 7 e l’ 8 settembre ci sarà un sopralluogo della Uefa che verificherà lo stato dei lavori, siamo fiduciosi perché questo possa avvenire».

© RIPRODUZIONE RISERVATA