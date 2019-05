L’Empoli batte 4 a 1 il Toro

L’Atalanta già sicura dell’Europa League Torino battuto 4 a 1 al Castellani da un redivivo Empoli, questo risultato garantisce all’Atalanta la terza qualificazione consecutiva all’Europa League.

La sconfitta del Torino oltre a rendere complicatissima la qualificazione europea dei granata e a rafforzare le speranze di salvezza di un Empoli autore, comunque vada, di un incredibile rush finale, permette, invece all’Atalanta di festeggiare in anticipo e di conquistare matematicamente il sesto posto e quindi la qualificazione alla prossima Europa League (almeno ai preliminari). Per i nerazzurri si tratta di un risultato di grande continuità, è la terza qualificazione consecutiva alla competizione europea. E non è ancora finita, il sogno Champions è ancora più vivo che mai.

Ricordiamo che vanno in Champions League le prime quattro classificate, mentre in Europa League accedono di diritto la vincitrice della Coppa Italia (Lazio) e la quinta classificata in campionato. La sesta posizione vale, invece, l’accesso ai preliminari dell’Europa League che si svolgono in estate tra luglio e agosto.

