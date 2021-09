Lesione al bicipite femorale per Gosens, rischia un lungo stop Arrivano brutte notizie dall’infermeria per Gian Piero Gasperini. Robin Gosens, dopo l’infortunio che lo ha costretto ad abbandonare la sfida con lo Young Boys dopo 10’, si è sottoposto agli esami strumentali: la risonanza ha evidenziato una lesione importante al bicipite femorale della coscia destra.

I tempi di recupero sono al momento incerti, ma il tedesco rischia di rimanere fuori dal campo per almeno un mese. La squadra nel frattempo si è allenata per preparare il match di domenica sera contro il Milan: il gruppo è stato diviso in due parti, chi ha giocato ieri ha effettuato un lavoro di scarico mentre gli altri si sono divisi tra palestra e campo.

Venerdì 1° ottobre è prevista una nuova seduta di allenamento nel pomeriggio, sempre a porte chiuse.

