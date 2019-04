L’intervista a Gollini su L’Eco di Bergamo «Servono almeno 5 vittorie per l’Europa» Il portiere nerazzurro parla anche di Berisha: «Tra noi grande rispetto e lui è un esempio per la sua dedizione al lavoro».

Il ragazzo non guida, ma è abile nello slalom tra le insidie mediatiche: elogia Berisha, non fa una piega se gli chiedi della musica (fa il rapper) e del gossip (ha la fidanzata celebre quanto lui), prende così sul serio lo sprint di primavera che senza fare proclami si tiene aperte tutte le porte: «Giochiamo, noi non ci dobbiamo porre limiti».

Pierluigi Gollini, 24 anni, adesso di certo titolare tra i pali, parte proprio rifiutando il titolo: «Nel calcio non servono le etichette, nessuno è titolare per definizione. La logica dice che il titolare è quello che gioca».

Però con Berisha c’è stato dualismo.

«Tra di noi c’è grande rispetto. E lui ogni giorno è uno sprone ad allenarsi al meglio, per la sua applicazione nel lavoro. Vedere lui mi ha aiutato a crescere».

Ma gli obiettivi dell’Atalanta?

«Io penso che non ne dobbiamo avere, possiamo giocare spensierati rispetto alle grandi e non abbiamo obblighi di classifica. Questo è un bel vantaggio».

Obblighi no, però a questo punto...

«Proviamo a giocare partita dopo partita senza porci dei limiti, poi faremo i conti. Non ci dobbiamo precludere delle possibilità. Siamo in corsa in Coppa e in campionato, una partita dopo l’altra vediamo cosa succede».

Ma il calendario è chiaro: quattro gare con la zona salvezza in casa, tre scontri diretti in trasferta.

«Noi non dobbiamo mai sbagliare in casa, quattro vittorie saranno fondamentali. Poi ci serve un colpo in trasferta, il mister ce lo dice sempre...».

L’intervista a Pierluigi Gollini su L’Eco di Bergamo di domenica 14 aprile.

