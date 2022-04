Lipsia-Atalanta, Maelhe resta a Bergamo. In difesa il giovane Scalvini o de Roon

Djimsiti è volato in Germania, ma soltanto per stare vicino ai compagni. Il difensore albanese spera di accorciare i tempi di recupero dopo la lussazione alla spalla sinistra, spiacevole ricordo del match di domenica a Bergamo contro il Napoli, ma perderà comunque qualche partita. Toloi, come previsto, non ha recuperato dal problema al flessore e dunque Gasp ha due alternative: accanto a Demiral e Palomino dovrebbe giocare Scalvini, ma non è da escludere l’opzione de Roon con l’inserimento di Koopmeiners in mezzo al campo e non da trequartista.