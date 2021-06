Lutto nel mondo del calcio dilettantistico: a 72 anni è morto Giuseppe Baretti Un grande dolore per il mondo sportivo bergamasco: è venuto a mancare l’ex presidente del Comitato Regionale Lombardia. Di Villa d’Almè, aveva 72 anni.

Lutto nel mondo del calcio bergamasco: sabato mattina 12 giugno è morto a 72 anni l’ex presidente del Comitato Regionale Lombardia Giuseppe Baretti. Una perdita enorme per lo sport di Bergamo: Baretti, da sempre impegnato nel calcio come dirigente, è approdato in Delegazione a Bergamo e al Comitato Regionale Lombardia. È stato presidente del Comitato regionale dal 2014 per due gestioni.

Un ruolo di cooperazione e relazioni intense, sempre per il bene del mondo sportivo e con grande umanità e capacità di collaborazione. Tutti lo ricordano per la sua grande disponibilità, nei confronti di tutte le società e tutti i dirigenti.

I funerali di Giuseppe Baretti si terranno martedì 15 giugno a Villa d’Almè alle 15.30.

