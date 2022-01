Lutto nel mondo della pallacanestro bergamasca, è morto a 84 anni Benigno Comotti Lutto nella pallacanestro bergamasca e lombarda per la scomparsa del dottor Benigno Comotti, 84 anni, residente in città.

Comotti ha retto le sorti del basket orobico nel ruolo di presidente del Comitato zonale della palla a spicchi locale dal 1982 al 2008. Dal 1989 al 2008 aveva profuso impegno anche quale consigliere regionale sempre della FIP. Sempre operativo, oltre a conoscere scupolosamente le carte federali, aveva spiccate qualità organizzative.

Di forte personalità era inoltre solito prendere provvedimenti senza indugio indirizzando in modo adeguato l’intero consiglio di cui ne era a capo. Preziose le collaborazioni con tutte le società di basket del nostro territorio da quella più blasonata fino a quelle di seconda divisione.

Ricordiamo i frequenti scambi di pareri con i numero uno di Alpe e Celana, rispettivamente Dante Signorelli (venuto a mancare tre settimane or sono) e Gian Battista Benigni. Laureato a pieni voti in scienze politiche, era stato dirigente della sede di Bergamo dell’Enel dove aveva lavorato fino al raggiungimento dell’età pensionabile.

Ha adorato la moglia Anna e i figli Stefano Paolo e Andrea (giovane regista di quell’Alpe Sav che nel 1981 con Carlo Recalcati alla guida tecnica conquistò la promozione in serie A1).

La salma si trova nella sala del commiato Beppe e Alessandra Vavassori in via San Bernardino 139. I funerali si svolgeranno venerdì alle 10 nella chiesa parrocchiale delle Grazie, in viale Papa Giovanni a Bergamo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA