Lutto nel mondo dell’Atalanta, è morto Bruno Bolchi. Fu la prima figurina della storia Panini

Nato a Milano il 21 febbraio del 1940, Bruno Bolchi viveva da tempo a Pieve a Nievole, in provincia di Pistoia. È stato un giocatore dell’Atalanta nella stagione del 1964/’65 e allenatore nel 1980. Soprannominato «Maciste» per il suo metro e ottantuno per ottanta chili, giocò a Bergamo come centrocampista.

Bruno Bolchi in uno scatto del 2003

(Foto di Magni) La sua vita calcistica è legata soprattutto all’Inter, dal 1956 al 1963, poco prima di passare a Bergamo.Con l’Inter ha giocato sei stagioni con uno scudetto: fu capitano a 21 anni e proprio nel corso della sua militanza con l’Inter si guadagnò, per la sua prestanza fisica, il soprannome «Maciste». Successivamente, nel novembre del 1963, passò al Verona, in Serie B, e, l’anno successivo, all’Atalanta, in Serie A. Quindi il trasferimento al Torino, dove chiuse a 30 anni la sua carriera nella massima serie dopo oltre 200 presenze e 12 reti. Sono invece 4 le sue presenze in Nazionale.





Da sinistra Bolchi con Cesare Bortolotti e Giacinto Facchetti

(Foto di Bedolis)