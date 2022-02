«Maglia sudata»: alle dirette il chitarrista dei «Pinguini»

Festeggia, soprattutto, con un ospite speciale: Nicola Buttafuoco, chitarrista dei Pinguini Tattici Nucleari e grande tifoso nerazzurro, che racconterà com’è nato il suo amore per l’Atalanta e come vive il rapporto con la squadra del cuore dei bergamaschi.

Con lui alcune delle firme di Corner, oltre a un paio di inviati ad Atene, da cui farsi raccontare la trasferta al Pireo e il clima intorno alla sfida. Gli argomenti non mancano: la sfida contro i greci, la corsa alla Champions League in campionato, il passaggio di proprietà in mani americane. Per seguire la trasmissione basta cercare «La Maglia Sudata» su Twitch ( twitch.tv/lamagliasudata ), mentre è necessario creare un account per poter commentare la diretta in tempo reale, attraverso la chat testuale da cui provengono gran parte degli spunti di conversazione tra gli ospiti.