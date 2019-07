Marathon Trail Orobie, news maltempo

Nuovo orario di partenza e tragitto ridotto A causa delle allarmanti previsioni meteo per sabato 27 luglio, gli organizzatori di Orobie Ultra-Trail 2019, prevista nel week-end, hanno deciso di apportare alcune modifiche al regolare svolgimento delle competizioni Gran Trail Orobie e Marathon Trail Orobie. Per quanto riguarda la «MTO», la partenza è stata anticipata alle ore 6. Per quanto concerne invece la GTO, il tracciato originale viene accorciato con la partenza dal Passo di Zambla alle ore 7 di sabato. Nuova distanza e dislivello: a 42 km + 1900mt.

«In funzione delle avverse previsioni meteo per sabato 27 luglio, l’organizzazione per garantire la sicurezza di tutti i partecipanti, dei volontari e di tutto il personale impegnato nella manifestazione ha deciso di apportare alcune modifiche al regolare svolgimento delle competizioni Gran Trail Orobie e Marathon Trail Orobie». Lo scrivono gli organizzatori, che segnalano: «Siamo fiduciosi che comprenderete che con lo scenario in atto (precipitazioni a carattere temporalesco dal pomeriggio di sabato per l’intera notte) la nostra decisione è stata presa con il fine di darvi la possibilità di godervi la gara che aspettavate da tanto tempo».

«MTO» si svolgerà sul tracciato originale con un nuovo orario di partenza: da San Pellegrino Terme alle ore 6 di sabato. Nuovo orario di partenza anche del pullman: da Bergamo a SanPellegrino presso il Race Office: ore 4 di sabato. Annullato il cancello di Monte Castello delle 13.30 e sono stati aggiunti 2 nuovi cancelli. Il tempo massimo di gara resta di 12 ore. Il tracciato originale viene accorciato con la partenza dal Passo di Zambla alle ore 7 di sabato 27. Nuova distanza e dislivello: a 42 km + 1900mt.

Nuovo orario di partenza pullman da Bergamo a Passo di Zambla dal Race Office: ore 5 di sabato; nuovo tempo massimo di gara: 11 ore (a Bergamo entro le ore 18) e 2 nuovi cancelli al passaggio.

Ecco il nuovo programma di gara

- Ore 05:00 Stat Autobus Bergamo> Passo di Zambla dal Race Office

- Ore 06:00 Spunta Atleti @ passo di Zambla

- Ore 07:00 Start @ Passo di Zambla

- Ore 12:30 Cancello @ Selvino (5:30 ore di gara)

- Ore 15:30 Cancello @ Maresana (8:30 ore di gara)

- Ore 18:00 Chiusa gara @Città Alta (11:00 ore di gara)

«Essendo tale decisione dettata da cause di forza maggiore l’organizzazione comunque offre la possibilità in via straordinaria (al di fuori del regolamento) per chi deciderà di non partecipare a GTO 2019 sul nuovo tracciato: di spostare l’iscrizione a Gran Trail Orobie 6° Edizione 2020, con uno sconto del 40% sulla fascia di prezzo in corso di validità al momento dell’iscrizione» spiegano gli organizzatori. È obbligatorio comunicare tale volontà con una e-mail a iscrizioni@outbg.it con oggetto «Posticipo GTO 2020» indicando nel corpo del testo la richiesta con i dati di iscrizione all’edizione 2019 (nome, cognome, data di nascita, ID) entro e non oltre il giorno 31 agosto 2019. «Coloro che decideranno di spostare la registrazione hanno comunque diritto al ritiro del pacco gara, solamente in orari e modalità come da programma».

Ulteriori evoluzioni saranno comunicate via web sul sito ufficiale http://orobieultratrail.it, sui canali social Facebook e Instagram e via newsletter.

