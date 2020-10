Martedì con «L’Eco» inserto speciale

dedicato alla nuova avventura europea «L’Atalanta tra le leggende», con scenari, racconti, interviste, tabelle. Il supplemento è gratuito, aspettando la Champions.

«L’Atalanta tra le leggende» è il titolo del nuovo inserto dedicato dal nostro giornale ai nerazzurri e in edicola martedì 20 ottobre, gratuitamente, insieme a L’Eco di Bergamo. Un titolo che parla chiaro, alla vigilia di una nuova avventura in Champions League, la seconda (e di fila) nella storia dell’Atalanta.

Mercoledì c’è la trasferta in casa dei danesi del Midtjylland e nel nostro speciale si parla anche di loro, con rosa e formazione. Così come si parla di Liverpool e Ajax, le altre due avversarie del girone D. E inglesi e olandesi sì che sono autentiche leggende del calcio internazionale.

La copertina dell’inserto in uscita martedì

Più di un approfondimento è dedicato a Liverpool e Ajax, andando a rovistare nelle bacheche dei loro trofei e parlando con un paio di giornalisti di quei Paesi che seguono questi club e sono pertanto degli esperti in materia di leggende. Tra le altre interviste c’è quella a Paolo Montero, ex atalantino che poi alla Juve maturò una grande esperienza di Champions League, comprese tre finali. E vi raccontiamo la storia di questo torneo europeo che fa sognare solo a pronunciarne il nome e a guardare la coppa dalle grandi orecchie. Quest’anno niente trasferte dei tifosi e niente emozioni in diretta negli stadi, ma si trepiderà sul divano: ci occupiamo anche di questo cambiamento imposto dalla pandemia. E di altro ancora. ma non vi anticipiamo tutto. Vi aspettiamo in edicola.

