Mascio, arriva il Cento al PalaFacchetti: urge riscattare il flop di Verona

D’accordo sulla qualità del team scaligero, ma gli obiettivi eccellenti dei trevigliesi vanno adeguatamente sostenuti. Del resto non si è alzato il tiro del badget in estate per puntare a ruoli di modesta importanza. Le ambizioni del patron e presidente Stefano Mascio sin dal suo ingresso in società parlano di portare a Treviglio il basket che conta in tempi il più possibile accelerati.