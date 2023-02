Mascio, cede nel finale a Piacenza. BB14, finalmente ritorno al successo

Non brillante nei tiri pesanti il team di coach Alex Finelli non è sembrato quello delle giornate migliori anche se ha ammainato bandiera soltanto nelle battute finali. Parziali: 24-21 (decimo minuto) 39-32 (intervallo lungo) 54-50 (mezzora) con verdetto, ribadiamo, 76-68. Vitali, Lombardi e Marini hanno totalizzato 13 punti ciascuno. Il flop a Piacenza non ha permesso alla Mascio di raggiungere la vetta della classifica tenuta salda da Cantù e dalla Vanoli Cremona.

In serie B, boccata d’ossigeno per la BB14 che dopo il poker di sconfitte ultimamente certificate supera per 83-72 il fanalino di coda Palermo. Dopo i 10 minuti iniziali giocati a inseguire sul parquet di casa i siciliani, il team cittadino ha preso il sopravvento nel secondo quarto terminato 44-38. Nella terza frazione capitan Simoncelli e compagni hanno discretamente gestito il vantaggio riuscendo a mantenerlo tale sino al termine della gara. Sugli scudi i senior Simoncelli e Masciarelli, entrambi con 22 punti a referto; in doppia cifra Manenti con dieci. Non utilizzabile anche se in panchina Genovese. La graduatoria, naturalmente, piange sempre: la BB14 è terz’ultima...