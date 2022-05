Mascio, ci risiamo con la sfida-due: rivincita a Chiusi per ribaltare il flop

Appuntamento martedì 10 maggio alle ore 20,30, di nuovo a Chiusi dopo che 48 ore prima i trevigliesi erano stati battuti dai locali per 87-80. Opportunità di rivincita poi via al terzo round in programma, questa volta, a Treviglio venerdì 13 maggio.

Come largamente certificato in regular season, il team della Bassa è abbonato agli alti e bassi quanto a rendimento e di conseguenza a risultati. E capitan Reati e compagni non si sono per niente smentiti a Chiusi dove l’intero collettivo non ha brillato nè in difesa nè per certi tratti in avanti. L’innesto del recentissimo acquisto Eric Lombardi ha regalato sì un sufficiente apporto ma non determinante agli effetti del verdetto finale. E dire che coach Michele Carrea ha potuto avvalersi pure di Reati assente a lungo per infortunio.