Mascio e Withu, sfide da acchiappapunti a Piacenza (Bakery) e al PalaAgnelli (Bologna)

Si esibirà a Piacenza, domenica 27 febbraio alle ore 18, la Mascio (A2). Trevigliesi quarti, gli avversari della Bakery noni. Sfida per la squadra della Bassa non impossibile anche se al tempo stesso non priva di oggettive difficoltà.

Del resto Piacenza tra le mura amiche aumenta di parecchio le proprie competitività appellandosi a un animus pugnandi impressionante. Capitan Reati e compagni, che devono rialzarsi dalla non annunciata sconfitta nell’ultimo turno allorquando al PalaFacchetti, furono messi in ginocchio da Biella (73-71 il risultato), vice cenerentola del torneo.

In settimana la squadra si è ben allenata provando e riprovando gli schemi per fronteggiare al meglio il team emiliano. Permangono vive le trattative per un nuovo innesto nel roster a tempi brevi: candidato numero uno all’ingaggio resta l’ala-guardia Uglietti (Napoli), importante pedina del quintetto campano militante nella massima divisione nazionale.

Subentrerebbero evidenti problemi se la Withu non dovesse superare l’Alianz Bologna domenica 27 febbraio al PalaAgnelli (ore 18). A rischio l’obiettivo playoff da considerare al pari di un «minimo sindacale». Quando mancano undici turni (compresi i due recuperi) al termine della reguar season, il team cittadino è collocato a filo in classifica nella lotta per la qualificazione al successivo stimolante raggruppamento delle formazioni che si contenderanno la promozione in serie A2. Withu reduce da un paio di flop l’ultimo in casa con Monfalcone (81-86) preceduto da quello di Fiorenzuola in Emilia (87-72).